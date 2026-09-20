ЦИК: ЕР набирает 57,1%, у КПРФ 14,01% после обработки 20,4% протоколов

ЕР лидирует на выборах в Госдуму с 57,1%, у КПРФ второе место - 14,01% ЦИК: ЕР набирает 57,1%, у КПРФ 14,01% после обработки 20,4% протоколов

Москва20 сен Вести.Партия "Единая Россия" набирает 57,1% на выборах в Госдуму по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 14,01%, следует из предварительных данных ЦИК по итогам обработки 20,4% протоколов.

Согласно данным Центризбиркома, на третьем месте ЛДПР с 9,32%, у партии "Новые люди" 7,93%, "Справедливая Россия" получает 5,13%. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер в Госдуму.

Партия пенсионеров набирает 2,05%, у "Зеленых" 0,94%, "Коммунисты России" получают 0,89%, партия "Родина" - 0,62%, а Партия прямой демократии 0,33%.

Выборы в Госдуму проходили с 18 по 20 сентября. Единый день голосования на территории России завершился.

Согласно данным экзитпол ВЦИОМ, пятипроцентный барьер в Госдуму преодолевают пять партий, "Единая Россия" набирает 49,4% голосов, у КПРФ — 14,2% по федеральному округу, у ЛДПР — 10,7%, у "Новых людей" — 9,7%, у "Справедливой России" — 6,6%.