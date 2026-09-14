ВЦИОМ: в победе "Единой России" на выборах уверены 76% россиян

ВЦИОМ: 76% россиян считают, что "Единая Россия" победит на выборах в Госдуму ВЦИОМ: в победе "Единой России" на выборах уверены 76% россиян

Москва14 сен Вести.Большинство россиян (76%) считают, что партия "Единая Россия" (ЕР) победит на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ Михаил Мамонов, его слова приводит РИА Новости.

В ходе своего выступления в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: "ЕДГ - 2026: финишная прямая" Мамонов привел результаты опроса Аналитического центра ВЦИОМ "Шансы партий на победу".

76% россиян заявили о том, что больше всех наберет "Единая Россия". Среди электорально активных этот показатель 80% сообщил Мамонов

По его словам, еще 4% россиян считают, что больше всего шансов на победу у КПРФ, 2% - у ЛДПР, еще 2% - у "Новых людей".

Мамонов добавил, что ЕР воспринимается лидирующей силой. По его словам, предполагается, что партия "сохранит это лидерское положение в ближайшие пять лет".

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 12 сентября среди 1,6 тысячи граждан России старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Выборы в Госдуму пройдут 18-20 сентября 2026 года. В федеральный бюллетень включены 10 партий: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия", Партия прямой демократии, "Зеленые", "Родина", Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".