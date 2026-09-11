Москва11 сен Вести.Несколько экспертов по ИИ провели эксперимент по моделированию итогов выборов в Государственную Думу РФ 2026 года, пишет "Лента.ру". Перед нейросетями поставили задачу спрогнозировать итоговое распределение голосов и мандатов в российском парламенте. В эксперименте участвовали ChatGPT, Gemini, DeepSeek, ГигаЧат и Алиса.

Все языковые модели предположили, что за партией "Единая Россия" сохранится лидерство (48–55% голосов и 310–40 мандатов). При этом разные типы ИИ разошлись в оценке конкуренции за 2–4 места. ChatGPT, Gemini и Алиса отдали 2 и 3 места КПРФ и ЛДПР. DeepSeek вывел на третью позицию партию "Новые люди", а "Справедливую Россию" поместил в зону риска, заявив, что она может не преодолеть 5-процентный барьер для прохождения в Госдуму. А ГигаЧат, напротив, вывел СР на четвертую позицию, оставляя "Новых людей" на пятой.

По основному тренду - сохранению значительного преимущества ЕР — прогноз ИИ сходится с данными последних опросов ВЦИОМ. При этом расхождения по остальным партиям дают материал для предметного обсуждения: где поддержка устойчива, а где результат сильнее зависит от поведения избирателей на финише считает Константин Листратов политконсультант, директор Центра общественно-политических проектов

Преимущество ЕР, по словам Константина Листратова, видно в цифрах: по опубликованному 4 сентября опросу ВЦИОМ у партии 37,2 процента - больше, чем у четырех остальных парламентских партий вместе взятых, у которых суммарно 37,1 процента. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 25,6 процентного пункта.