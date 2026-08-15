В "Единой России" предложили шире использовать ИИ-помощников в медицине

"Единая Россия" предложила расширить применение ИИ в российской медицине В "Единой России" предложили шире использовать ИИ-помощников в медицине

Москва15 авг Вести.Партия "Единая Россия" (ЕР) предложила создать федеральную программу применения искусственного интеллекта (ИИ) в диагностике и диспансерном наблюдении. Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, федеральный координатор направления "Здоровье человека" народной программы ЕР Бадма Башанкаев.

Кроме того, ЕР выступила с инициативой создания единой цифровой среды пациента, добавил он.

Партия предлагает создать… федеральную программу применения ИИ-помощников в диагностике и диспансерном наблюдении - от лучевой диагностики до онкологии и кардиологии сказал Башанкаев

Депутат пояснил, что искусственный интеллект должен быть помощником для врачей, а не их заменой. Он подчеркнул, что ИИ помогает быстрее диагностировать заболевания, заниматься их профилактикой и получать поддержку в сложных случаях.

Ранее "Единая Россия" предложила расширить поддержку отечественных технологических компаний.