Москва13 авг Вести."Единая Россия" предлагает расширить поддержку российских технологических компаний. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома партии, депутат Государственной думы Александр Сидякин.

По словам политика, сегодня компании могут сталкиваться с ситуацией, когда они создают востребованные технологии, но не получают поддержку только потому, что не вписываются в формальный критерий по выручке. Он подчеркнул, что такой подход не всегда показывает реальный вклад бизнеса в развитие экономики России.

При определении права на льготы нужно смотреть шире: сколько компания производит, сколько инвестирует, какие технологии создает и какой вклад в развитие отрасли уже дает... Это особенно важно для технологического бизнеса, где крупные вложения часто делают задолго до появления значительной выручки сказал Сидякин, слова которого приводятся на сайте ЕР

Он указал на готовность "Единой России" обсудить предложения компаний по этой теме и выработать более понятные критерии оценки.