Москва19 июн Вести.Партия "Единая Россия" выступает за сохранение нынешних условий работы для самозанятых россиян. Об этом журналистам сообщил председатель общественного совета проекта ЕР "Предпринимательство" Александр Калинин.

Он пояснил, что цель партии – сохранить гарантии, которые были предоставлены самозанятым при запуске этого проекта.

Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налоги добавил Калинин

Также председатель общественного совета рассказал, что ЕР планирует внести в Трудовой кодекс изменения, назначение которых – более четкое разделение трудовых и гражданских отношений.

По словам Калинина, в 2025 году самозанятые заплатили налогов на 137 миллиардов рублей. "Единая Россия" продолжит добиваться защиты норм, которые обеспечивают права самозанятых и формируют условия для добросовестного и ответственного бизнеса, подвел итог Калинин.