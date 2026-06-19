Москва19 июнВести.Партия "Единая Россия" выступает за сохранение нынешних условий работы для самозанятых россиян. Об этом журналистам сообщил председатель общественного совета проекта ЕР "Предпринимательство" Александр Калинин.
Он пояснил, что цель партии – сохранить гарантии, которые были предоставлены самозанятым при запуске этого проекта.
Важно обеспечить гарантированную законом неизменность условий работы самозанятых до конца 2028 года, поскольку это было обещано и зафиксировано в федеральном законе. Люди поверили государству, легализовали свою деятельность, стали платить налогидобавил Калинин
Также председатель общественного совета рассказал, что ЕР планирует внести в Трудовой кодекс изменения, назначение которых – более четкое разделение трудовых и гражданских отношений.
По словам Калинина, в 2025 году самозанятые заплатили налогов на 137 миллиардов рублей. "Единая Россия" продолжит добиваться защиты норм, которые обеспечивают права самозанятых и формируют условия для добросовестного и ответственного бизнеса, подвел итог Калинин.