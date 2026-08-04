В ЕР заявили о недопустимости доначислений налогов за применение льгот

В ЕР назвали недопустимыми налоговые доначисления за использование льгот В ЕР заявили о недопустимости доначислений налогов за применение льгот

Москва4 авг Вести.Партия "Единая Россия" выступает против ситуаций, когда бизнес спустя годы получает налоговые доначисления за использование предусмотренных в законе льгот, сообщает сайт партии со ссылкой на председателя общественного совета партпроекта "Предпринимательство", главу организации "Опора России" Александра Калинина.

Партия выступает за понятное налоговое администрирование, при котором предприниматели заранее понимают требования государства и могут уверенно планировать свою работу… Двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределённость и снижают доверие к механизмам поддержки цитирует сайт слова Калинина

Он подчеркнул, что нельзя сначала создавать условия для привлечения инвестиций, а потом задним числом спустя годы пересматривать эти решения.

Как указал Калинин, в партии при подготовке обновленной Народной программы проработают инициативы бизнеса о снижении административной нагрузки и улучшении регулирования вместе с предпринимательским сообществом и профильными ведомствами.

Цель — сформировать устойчивую систему, которая помогает компаниям предсказуемо развиваться, инвестировать и создавать новые рабочие места добавил председатель общественного совета партийного проекта "Предпринимательство"

В "Единую Россию" поступили 3,5 миллиона пожеланий от избирателей, заявлял ранее ИС "Вести" руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев.