Минпромторг России призвали дать ИП субсидии на установку электрозарядок "Опора России" предложила вернуть для ИП льготы по электрозарядным станциям

Москва10 июн Вести.Президент организации "Опора России" Александр Калинин обратился в Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой расширить действие льгот на установку и технологическое подключение электрозарядных станций (ЭЗС), включив в список получателей индивидуальных предпринимателей (ИП).

Об этом сообщила газета "Ведомости", ссылаясь на письмо Калинина, адресованное главе профильного ведомства Антону Алиханову.

В обращении Калинин отметил, что в настоящее время субсидии доступны исключительно юридическим лицам, что значительно сужает круг потенциальных получателей. По его данным, в реестре малого и среднего бизнеса зарегистрировано 77 ИП, для которых зарядка аккумуляторов электромобилей является основным видом деятельности.

Предоставление возможности для ИП претендовать на получение субсидии не размоет существенно круг получателей. В то же время будет устранен несправедливый критерий-ограничитель цитирует Калинина издание

Президент "Опоры России" напомнил, что до 2024 года льготы на ЭЗС распространялись на индивидуальных предпринимателей, когда этот вопрос находился в ведении Министерства энергетики РФ.

Ранее в "Опоре России" отмечали, что при наличии субсидирования проблему с нехваткой зарядных станций для электромобилей в Москве можно решить за 2-3 года.