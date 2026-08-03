Москва3 авг Вести.Зарубежные примеры подтверждают, что малые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут производить топливо класса Евро-5. В РФ реализация аналогичного производства также технически осуществима. Об этом заявил ИС "Вести" член Общественного совета при Министерстве энергетики РФ, член Ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер" Сергей Пикин.

Для этого требуется "стимулировать" малые предприятия, отметил эксперт.

Нужно, чтобы государство стимулировало малые НПЗ. За счет тех же самых мер, которые применяет к большим НПЗ. Демпфер - субсидия на топливо, которая выплачивается для того, чтобы цена внутри страны не превышала зарубежные цены. Различные налоговые послабления, та же самая система контроля. В принципе, должно все то же самое быть, как у больших [заводов]. Тогда малые НПЗ смогут развиваться. Особенно если еще будут и нормальные кредиты для них. Будет вообще замечательно поделился Пикин

Такая же система договоренностей позволит сформировать принципы работы, соответствующие стандартам больших НПЗ, отметил он.