"Единая Россия" предложила не штрафовать за мелкие нарушения В ЕР предложили выдавать предупреждения взамен штрафов за мелкие нарушения

Москва17 июн Вести."Единая Россия" предложила заменить для граждан и малого бизнеса административные штрафы на предупреждения при совершении мелких или первичных нарушений. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

По его словам, зачастую производство дел по административным нарушениям отнимает у государства больше средств, чем оно получает от штрафов.

Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную боль написал Якушев в своем Telegram-канале

Он отметил, что государство должно создавать возможности для развития граждан, а не заставлять их бегать по судам.

Ранее депутаты Государственной думы на пленарном заседании одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит административную ответственность для спекулянтов, скупающих и перепродающих билеты на поезда дальнего следования.