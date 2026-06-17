Москва17 июнВести."Единая Россия" предложила заменить для граждан и малого бизнеса административные штрафы на предупреждения при совершении мелких или первичных нарушений. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
По его словам, зачастую производство дел по административным нарушениям отнимает у государства больше средств, чем оно получает от штрафов.
Денег в бюджет это много не приносит, а для людей создает лишнюю головную больнаписал Якушев в своем Telegram-канале
Он отметил, что государство должно создавать возможности для развития граждан, а не заставлять их бегать по судам.
Ранее депутаты Государственной думы на пленарном заседании одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит административную ответственность для спекулянтов, скупающих и перепродающих билеты на поезда дальнего следования.