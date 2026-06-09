Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов

Госдума утвердила штрафы до полумиллиона рублей для билетных спекулянтов Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей для перекупщиков билетов

Москва9 июн Вести.Депутаты Государственной думы на пленарном заседании одобрили во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит административную ответственность для спекулянтов, скупающих и перепродающих билеты на поезда дальнего следования. Максимальный штраф для юридических лиц достигнет 500 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива, внесенная заместителями руководителя фракции ЛДПР Андреем Луговым и Сергеем Леоновым, дополняет Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Наказание последует за покупку и перепродажу железнодорожных билетов лицами, не являющимися перевозчиками и не имеющими с ними соответствующего договора. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — от 400 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке к документу разработчики подчеркивают, что действия перекупщиков искусственно разгоняют цены и создают дефицит мест.