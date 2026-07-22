Эксперт: изменение правил возврата ж/д билетов не повлияет на перекупщиков Эксперт Зотов: новые правила возврата ж/д билетов не избавят от "перекупов"

Москва22 июл Вести.Изменение правил возврата железнодорожных билетов не повлияет на борьбу с перекупщиками. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ж/д-перевозчикам самим определять размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости вместо нынешних 3 рублей 70 копеек. По версии ФАС, это поможет сократить число возвратов и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже. Инициатива вынесена на общественное обсуждение, которое продлится до 1 августа.

Зотов подчеркивает: данная инициатива не поможет в борьбе с перекупщиками.

Мы не поддерживаем подобное увеличение суммы за возврат билетов, это точно не борьба с перекупщиками… Мы видим, что доля перекупленных билетов ничтожно мала, меньше половины процента [от общего числа проданных билетов]. Поэтому нынешнее предложение по увеличению суммы за возврат не касается перекупщиков, такой проблемы в принципе в масштабах РЖД не существует отметил он

По версии Зотова, предложение ФАС нацелено на то, чтобы помочь перевозчикам в сложное время заработать дополнительные деньги.

Мы видим, что сумма возврата в среднем значении увеличится - от текущих 3,7 рубля до 325 рублей. Вероятно, кто-то и 800, и 900 рублей будет платить. То есть сумма увеличится практически в 88 раз. Мы точно не поддерживаем подобное предложение, потому что так резко изменять общие подходы точно не нужно. Должен быть более понятный механизм, как с этой ситуацией работать. А для перевозчика риск заключается в том, что снизится глубина продаж, люди не будут брать вдолгую билеты заявил он

По данным ФАС, за 2025 год были возвращены более 25 миллионов ж/д-билетов. Обратно выкупили только 5,9 миллиона мест, а 9 миллионов билетов вообще не продали.

26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание перекупщикам железнодорожных билетов. Так, физическим лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим – от 400 до 500 тысяч.