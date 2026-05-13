Москва13 мая Вести.Онлайн-платформа для размещения и поиска объявлений "Авито" внедряет механизм платного возврата товаров, который затронет узкую категорию пользователей с низким показателем выкупа заказов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации пояснили, что нововведение коснется клиентов, чей уровень выкупа за последние полгода составляет менее 60%, а также тех, кто систематически не забирает свои посылки. При этом представители сервиса подчеркнули, что для абсолютного большинства покупателей — порядка 98% — условия взаимодействия с платформой останутся прежними. Согласно информации от онлайн-площадки, пользователи, подпадающие под новые правила, будут заранее видеть стоимость обратной доставки еще на этапе оформления сделки. Плата будет взиматься в случае отказа от вещи надлежащего качества или по истечении срока ее хранения в пункте выдачи.

В компании уточнили, что, если клиент в дальнейшем повысит свою дисциплину покупок и его показатель выкупа превысит 60%, услуга возврата снова станет для него бесплатной.

Ранее "Авито" возглавил рейтинг самых посещаемых сайтов объявлений.