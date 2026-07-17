Москва17 июл Вести.Федеральная антимонопольная служба РФ разработала новые правила возврата железнодорожных билетов. Основная цель нововведений – борьба с перекупщиками. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.

В ФАС пояснили, что сейчас стоимость отказа от билетов снижена до минимального уровня, что привело к троекратному росту возврата проездных документов. Благодаря новым правилам, перевозчики получат право самостоятельно определять размер сбора за возврат – он не должен превышать более 10% от общей стоимости билета.

В 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. В настоящий момент это привело к увеличению числа возвращаемых билетов более чем в 3 раза по сравнению с допандемийным периодом. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса добавили в ФАС

По данным ведомства, за 2025 год были возвращены более 25 миллионов билетов. Обратно выкупили только 5,9 миллиона мест, а 9 миллионов билетов вообще не продали.

26 июня президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает наказание перекупщикам железнодорожных билетов. Так, физическим лицам грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а юридическим – от 400 до 500 тысяч.