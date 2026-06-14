Володин анонсировал полумиллионные штрафы для перекупщиков жд-билетов Володин: перекупщики жд-билетов будут получать штрафы до 500 тыс. рублей

Москва14 июн Вести.Перекупщики железнодорожных билетов будут получать штрафы до 500 тыс. рублей. Это поможет избежать искусственного дефицита мест в поездах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

За свои услуги так называемые "перекупщики" получают 1,5-3 тыс. рублей за билет... Ввели нормы, повышающие ответственность тех, кто хочет нажиться за счет людей. Теперь за возмездное оказание услуг, в том числе посреднических, по оформлению в электронной форме железнодорожных билетов будет грозить серьезный штраф — до 500 тыс. рублей написал он в своем канале на платформе MAX

По его словам, речь идет о случаях массового выкупа железнодорожных билетов для последующей перепродажи на онлайн-платформах объявлений. Володин подчеркнул, что по статистике ОАО "РЖД" за 2024 год выявлено 2 тыс. случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки.

Он напомнил, что в 2025 году было установлено ограничение на оформление электронных проездных железнодорожных билетов через сторонние ресурсы и посредников, а на этой неделе в Госдуме приняли нормы, которые предусматривают наказание для перекупщиков.

Ранее Володин сообщал, что в Саратове построят новый железнодорожный вокзал, так как старый уже устарел как технически, так и морально.