Москва5 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики остаются одними из ключевых приоритетов работы парламента. Об этом он сообщил в своем канале в MAX в преддверии вступления в силу нового закона о борьбе с кибермошенничеством.

Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики – одни из приоритетов работы Государственной Думы. Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан заявил Володин

С 6 августа вступает в силу федеральный закон, который вводит уголовную ответственность за нарушения при оформлении договоров связи с иностранными гражданами и лицами без гражданства. В частности, наказание предусмотрено за продажу SIM-карт без указания IMEI-кода устройства или с внесением в договор заведомо ложных сведений. Максимальное наказание – штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

Володин также напомнил, что ранее в рамках комплекса мер "Антифрод 2.0" было принято решение о создании базы IMEI-кодов мобильных устройств. По его словам, это позволит быстрее выявлять SIM-карты, SIM-боксы и телефоны, используемые в противоправной деятельности.

Кроме того, Володин отметил, что действующее с 2025 года ограничение на регистрацию не более 10 мобильных номеров на одного иностранного гражданина, по его словам, способствовало снижению числа преступлений, совершаемых мигрантами. По приведенным им данным, в первом полугодии 2026 года их количество сократилось на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.