Москва8 авг Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX сообщил о вступающих в силу в августе законах, предусматривающих ограничительные меры в отношении граждан, находящихся за рубежом и признанных виновными в преступлениях и ряде административных правонарушений против России.

По словам Володина, речь идет о мерах, направленных на обеспечение неотвратимости наказания для таких лиц.

В частности, предусмотрены замораживание и блокировка денежных средств и другого имущества, ограничение водительских прав, а также отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Кроме того, для осужденных будут действовать ограничения на заключение сделок по доверенности, регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, а также использование электронной подписи.

Соответствующие нормы вступают в силу в августе.