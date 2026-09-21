ЦИК: "Единая Россия" может получить в Госдуме конституционное большинство

"Единая Россия" предварительно сохраняет конституционное большинство в Госдуме ЦИК: "Единая Россия" может получить в Госдуме конституционное большинство

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" набирает 57,84% голосов на выборах в Государственную думу после обработки 52,27% протоколов, следует из предварительных данных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Представители этой партии могут получить 201 место по одномандатным округам, что позволит "Единой России" сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента.

В общей сложности выдвинутые "Единой Россией" кандидаты в случае победы могут заместить примерно 331 мандат. Согласно законодательству, для обеспечения конституционного большинства в Госдуме партии требуется не менее 300 из 450 мест.

На втором месте по результатам предварительного подсчета голосов по федеральному избирательному округу находится КПРФ (13,74%). За ней следуют ЛДПР с 8,73% и "Новые люди" (7,88%).

Пятерку политических партий, которые, предварительно, проходят в Государственную думу девятого созыва, замыкает "Справедливая Россия" (5,13%).

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 50,03% протоколов участковых избирательных комиссий, Партия пенсионеров заручилась поддержкой 2,16%, партия "Зеленые" — 1,03%, партия "Коммунисты России" —0,89%, партия "Родина" — 0,68%, Партия прямой демократии — 0,32%.