ЦИК РФ опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 65,44% протоколов

Обнародованы итоги выборов депутатов Госдумы после подсчета более 65% бюллетеней ЦИК РФ опубликовал итоги выборов в Госдуму после обработки 65,44% протоколов

Москва21 сен Вести.Партия "Единая Россия" после подсчета 65,44% бюллетеней набирает 57,64% голосов и лидирует на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Второе место с предварительным результатом 13,91% занимает партийный список Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Далее распределение голосов выглядит следующим образом: ЛДПР – 8,66%; "Новые люди" – 7,92%, "Справедливая Россия" – 5,08%. Эти политические партии преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для получения представительства в Госдуме нового, девятого созыва.

Партия пенсионеров предварительно набирает 2,23%, партия "Зеленые" – 1,13%, партия "Коммунисты России" – 0,9%, "Родина" – 0,74%, "Партия прямой демократии" – 0,33%​​​.

Итоги голосования продолжают уточняться по мере обработки данных с избирательных участков, для голосования, которые закрылись на территории России в воскресенье в 21.00 по московскому времени.

Окончательные итоги выборов ЦИК подведет не раньше пятницы, 25 сентября, сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

В рамках единого дня голосования 2026 года будут замещены более 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Президент России Владимир Путин назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.

Оценивая предварительные итоги голосования, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что на выборах партия добилась достойных результатов.