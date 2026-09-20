Москва20 сенВести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подведет окончательные итоги выборов не раньше пятницы, 25 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.
Мы окончательно итоги будем подводить не раньше 25 сентябрясказала Памфилова
Это время, как объяснила председатель ЦИК, необходимо для тщательного подсчета голосов, а также для выполнения всех процедур, которые предусмотрены законодательством.
Кроме того, как добавила Памфилова, за эти дни ЦИК сможет рассмотреть жалобы, если они поступят, а региональные избирательные комиссии также подведут собственные итоги.
В России завершились выборы в Государственную Думу девятого созыва. Избирательные участки в Калининградской области - самом западном регионе РФ - закрылись в 21.00 по московскому времени. По данным ЦИК, на момент закрытия всех участков в заключительный день голосования явка составляла 56,66%.