Памфилова: итоги выборов в Госдуму РФ будут подведены не ранее 25 сентября

Памфилова сообщила, когда будут подведены окончательные итоги выборов в ГД Памфилова: итоги выборов в Госдуму РФ будут подведены не ранее 25 сентября

Москва20 сен Вести.Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России подведет окончательные итоги выборов не раньше пятницы, 25 сентября. Об этом сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре Центризбиркома.

Мы окончательно итоги будем подводить не раньше 25 сентября сказала Памфилова

Это время, как объяснила председатель ЦИК, необходимо для тщательного подсчета голосов, а также для выполнения всех процедур, которые предусмотрены законодательством.

Кроме того, как добавила Памфилова, за эти дни ЦИК сможет рассмотреть жалобы, если они поступят, а региональные избирательные комиссии также подведут собственные итоги.

В России завершились выборы в Государственную Думу девятого созыва. Избирательные участки в Калининградской области - самом западном регионе РФ - закрылись в 21.00 по московскому времени. По данным ЦИК, на момент закрытия всех участков в заключительный день голосования явка составляла 56,66%.