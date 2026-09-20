Памфилова: в Москве все участки будут работать до последнего избирателя

Памфилова: все участки в Москве будут работать до последнего избирателя Памфилова: в Москве все участки будут работать до последнего избирателя

Москва20 сен Вести.Все участки в Москве будут работать до последнего избирателя. Такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК.

По ее словам, избирателей, пришедших на десяток участков, вечером 20 сентября попросили зайти внутрь в связи с тем, что в 20:00 "обязаны закрыть дверь".

И комиссия будет работать до последнего избирателя уточнила она

Выборы в России стартовали 18 сентября, голосование завершилось 20 сентября. Согласно данным экзитпол ВЦИОМ, партия "Единая Россия" набирает 49,4% голосов.