Памфилова: на выборах в Москве на 10 участках к концу дня появились очереди Памфилова сообщила о вечерних очередях на 10 избирательных участках Москвы

Москва20 сен Вести.На 10 избирательных участках Москвы к концу заключительного дня голосования на выборах образовались очереди. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

В условиях беспрецедентных атак, которые обрушились на Москву, и прочих вызовов, из 1444 избирательных участков в конце дня ситуация с большими очередями возникла всего на 10 из них​​​. Сразу были оперативно приняты меры, чтобы всем избирателям дали голосовать всеми доступными способами сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК

Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва стартовало 18 сентября и завершилось 20 сентября. Помимо выборов в Госдуму, проходили и другие совмещенные кампании.

Партия "Единая Россия" набирает 57,27% голосов по итогам обработки 17,07% протоколов, следует из данных Центризбиркома.

Согласно экзитполу ВЦИОМ, "Единая Россия" набирает 49,4% голосов. У КПРФ — 14,2% по федеральному округу, у ЛДПР — 10,7%, у "Новых людей" — 9,7%, у "Справедливой России" — 6,6%. Таким образом, барьер в 5% преодолели пять партий.