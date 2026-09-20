Памфилова заявила, что явка на выборы в Госдуму 2026 года выше, чем в 2021 году

Памфилова: явка на выборах в Госдуму 2026 года превысила уровень 2021 года Памфилова заявила, что явка на выборы в Госдуму 2026 года выше, чем в 2021 году

Москва20 сен Вести.Явка на выборы в Государственную думу девятого созыва превысила показатели на предыдущих выборах 2021 года. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Панфилова.

Мы уже сейчас превысили явку по сравнению с мирными выборами 2021 года аналогичными сказала она в информационном центре ЦИК

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Жителям страны предстоит выбрать 450 парламентариев, из которых 225 - по федеральным партийным спискам и еще 225 - по одномандатным округам.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах-2026 проходит в 33 субъектах РФ, причем Москва использует собственную систему онлайн-голосования, а остальные регионы - федеральную платформу.