Памфилова сообщила, что проголосовала на выборах в Госдуму дистанционно

Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму онлайн Памфилова сообщила, что проголосовала на выборах в Госдуму дистанционно

Москва20 сен Вести.Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что приняла участие в выборах в Госдуму РФ. Она проголосовала в субботу, 19 сентября, дистанционно.

Об этом Памфилова рассказала в воскресенье, 20 сентября, в информационном центре ЦИК России.

Я вчера к вечеру собралась, дистанционно проголосовала сказала Памфилова

Выборы в Госдуму проходят в России с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании также дистанционно. Глава государства воспользовался электронной системой голосования из своего рабочего кабинета.

Онлайн-формат голосования выбрали премьер-министр России Михаил Мишустин и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вечером 19 сентября, во второй день выборов, стало известно, что электронным способом проголосовали уже более 5,8 миллиона избирателей, что стало рекордным показателем за все единые дни голосования, в рамках которых использовались электронные системы.