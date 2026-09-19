Песков сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн Песков сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Москва19 сен Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вечером в пятницу, 18 сентября, проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу РФ. Об этом официальный представитель кремля рассказал, отвечая на вопрос, воспользовался ли он возможностью проголосовать онлайн.

Да. Утром вчера три раза не смог из-за перегрузки. Вечером легко проголосовал сказал Песков ТАСС

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. В первый день голосования — в пятницу, 18 сентября, — участие в выборах приняли президент России Владимир Путин и российский премьер-министр Михаил Мишустин, и они выбрали онлайн формат.