Кремль позже сообщит, в каком формате Путин проголосует на выборах Песков: Кремль позднее сообщит, как Путин будет голосовать на выборах

Москва16 сен Вести.О том, в каком формате президент России Владимир Путин проголосует на грядущих выборах, Кремль сообщит позднее. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Здесь я вам могу только напомнить, что предыдущие несколько лет президент использовал очень удобный, очень надежный способ голосования – это онлайн. Как будет в этот раз, мы вас проинформируем сказал он

Выборы в Госдуму в 2026 году пройдут с 18 по 20 сентября.

Проголосовать можно как очно, придя на избирательный участок, так и онлайн при помощи системы ДЭГ. В отдельных случаях, например, при болезни или уходе за больным родственником, оставить свой голос можно на дому: сотрудники комиссии придут с бюллетенями и всем необходимым для голосования.