Москва9 сен Вести.На заседании ЦИК России было принято решение о количестве зарубежных избирательных участков на предстоящих выборах в Государственную Думу, сообщает ТАСС.

Голосование избирателей, проживающих или находящихся за пределами Российской Федерации, будет организовано на 333 избирательных участках в 152 иностранных государствах, в том числе и семь участков, образованных на территории города Байконур сообщил член ЦИК РФ Павел Андреев

Выборы с Государственную Думу РФ пройдут в единые дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В большинстве зарубежных стран голосование пройдет 20 сентября 2026 года. Голосование будет очным на избирательных участках, также законодательством предусмотрено дистанционное электронное голосование.