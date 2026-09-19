Электронное голосование в России установило рекорд Более 5,8 млн граждан России проголосовали электронно — это рекорд для ЕДГ

Москва19 сен Вести.На выборах в Госдуму РФ электронным способом проголосовали уже более 5,8 миллиона избирателей. Этот показатель стал рекордным за все единые дни голосования, в рамках которых использовались электронные системы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на подсчеты на основе данных федеральной и московской платформ.

На федеральной платформе дистанционного электронного голосования уже проголосовали 3 229 420 человек. В Москве электронный формат голосования выбрали еще свыше 2,6 миллиона избирателей.

При этом указанные системы по-разному считают участников: федеральный ДЭГ учитывает исключительно дистанционное голосование через интернет, а московская система засчитывает как тех, кто голосует онлайн, так и избирателей, которые отдали свои голоса с помощью электронных терминалов, находящихся на участках.

Предыдущий рекорд по электронному голосованию был установлен в 2024 году. Тогда такой способ выбрали 3 836 801 человек. Таким образом в 2026 году рекорд 2024 года превышен еще до завершения голосования.

Выборы в Государственную думу девятого созыва проходят в России с 18 по 20 сентября. В первый день голосования участие в выборах приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Каждый из них выбрал дистанционный формат голосования.

Также онлайн проголосовал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.