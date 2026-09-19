Свыше трех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах

Более трех миллионов граждан РФ проголосовали онлайн на выборах Свыше трех миллионов россиян проголосовали онлайн на выборах

Москва19 сен Вести.Свыше трех миллионов россиян отдали свои голоса онлайн на выборах нескольких уровней в 32 регионах РФ, свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Согласно данным на 09.47 мск, проголосовали уже 3 000 144 избирателей. Заявки на участие в ДЭГ на платформе в общей сумме подали более четырех миллионов граждан.

Трехдневное голосование продлится в РФ с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин проголосовал электронно в своем рабочем кабинете.