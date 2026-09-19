Москва19 сенВести.Свыше трех миллионов россиян отдали свои голоса онлайн на выборах нескольких уровней в 32 регионах РФ, свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Согласно данным на 09.47 мск, проголосовали уже 3 000 144 избирателей. Заявки на участие в ДЭГ на платформе в общей сумме подали более четырех миллионов граждан.
Трехдневное голосование продлится в РФ с 18 по 20 сентября. Президент РФ Владимир Путин проголосовал электронно в своем рабочем кабинете.