Москва19 сенВести.Около 2,2 млн избирателей в Москве проголосовали электронным способом (через онлайн-платформу elec.mos.ru) за первые сутки голосования на выборах в Государственную думу.
Выдано бюллетеней - 2 184 920. <...> До окончания [голосования] - 1 день 12 часовприводит ТАСС данные на экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
Как заявил зампредседатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, около 180 тысяч человек предпочли использовать традиционные бумажные бюллетени.
Трехдневные выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц восьми регионов РФ, а также депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления проходят в течение трех дней и завершатся в Москве в 20:00 мск 20 сентября. Всего в городе свыше 7,8 млн человек, обладающих избирательным правом в дни проведения выборов в 2026 году.
Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу дистанционно через платформу mos.ru.