Почти 2,2 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Москве за сутки

Почти 2,2 млн москвичей проголосовали за сутки онлайн на выборах в ГД Почти 2,2 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Москве за сутки

Москва19 сен Вести.Около 2,2 млн избирателей в Москве проголосовали электронным способом (через онлайн-платформу elec.mos.ru) за первые сутки голосования на выборах в Государственную думу.

Выдано бюллетеней - 2 184 920. <...> До окончания [голосования] - 1 день 12 часов приводит ТАСС данные на экранах в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве

Как заявил зампредседатель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, около 180 тысяч человек предпочли использовать традиционные бумажные бюллетени.

Трехдневные выборы депутатов Госдумы девятого созыва, высших должностных лиц восьми регионов РФ, а также депутатов законодательных органов и органов местного самоуправления проходят в течение трех дней и завершатся в Москве в 20:00 мск 20 сентября. Всего в городе свыше 7,8 млн человек, обладающих избирательным правом в дни проведения выборов в 2026 году.

Ранее сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную думу дистанционно через платформу mos.ru.