Москва18 сенВести.В первый день выборов в Москве почти 2,3 млн человек проголосовали электронно и бумажными бюллетенями. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Электронно проголосовало 2 млн 94 тыс. с небольшим избирателей. И бумажными бюллетенями проголосовали… более 180 тыс. [человек]. То есть всего в целом в Москве на конец первого дня голосования проголосовало - приняло участие в выборах - [свыше] 2 млн 274 тыс. человексказал он
Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу дистанционно через платформу mos.ru.