Почти 2,3 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

В первый день выборов в Москве проголосовали почти 2,3 млн человек Почти 2,3 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

Москва18 сен Вести.В первый день выборов в Москве почти 2,3 млн человек проголосовали электронно и бумажными бюллетенями. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Электронно проголосовало 2 млн 94 тыс. с небольшим избирателей. И бумажными бюллетенями проголосовали… более 180 тыс. [человек]. То есть всего в целом в Москве на конец первого дня голосования проголосовало - приняло участие в выборах - [свыше] 2 млн 274 тыс. человек сказал он

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в Государственную Думу дистанционно через платформу mos.ru.