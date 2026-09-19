Матвиенко приняла участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ Валентина Матвиенко проголосовала очно на выборах в Госдуму России

Москва19 сен Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в выборах депутатов Госдумы РФ девятого созыва, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента России.

Матвиенко выбрала классический формат волеизъявления и проголосовала на избирательном участке №2237 в Санкт-Петербурге. Также она проголосовала на выборах в петербургское законодательное собрание.

Выборы в России проходят с 18 по 20 сентября. Ранее в онлайн формате в голосовании поучаствовали президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, в свою очередь, отдал свой голос на избирательном участке.