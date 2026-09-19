Исполнительница хита "Матушка-земля" призвала россиян проголосовать на выборах Певица Куртукова: приходите на выборы, это важно для нашей страны

Москва19 сен Вести.Российская певица Татьяна Куртукова, известная по хиту "Матушка-земля", в беседе с ИС "Вести" призвала россиян проголосовать на выборах в Госдуму РФ.

Он отметила, что выборы – важное событие для страны.

Приходите обязательно на выборы, очень важно, очень нужно не снимать с себя ответственность. Еще целых два дня голосования. Это очень важно, нужно для нашей страны. Мы сами определяем будущее, по крайней мере, на ближайшие пять лет стратегического развития нашей страны. Приходите сказала Куртукова

19 сентября стартовал второй день выборов. В первый день свои голоса отдали многие российские политики. Проголосовал, в частности, и президент России Владимир Путин - он сделал это онлайн из своего рабочего кабинета.

Выборы в Госдуму РФ проходят по 20 сентября.