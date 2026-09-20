Москва20 сен Вести.Попытки сорвать выборы в Госдуму РФ девятого созыва полностью провалились, заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в ходе брифинга.

По словам главы ЦИК, с начала голосования фиксировался "очень высокий" уровень давления на избирательную систему, но успешных атак зафиксировано не было. Злоумышленники использовали инструменты на базе искусственного интеллекта, а сами кибератаки, как она уточнила, шли с территории Украины, Великобритании, Бразилии и Мексики.

Памфилова отметила, московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подверглась особенно сильному давлению. Однако платформа, подчеркнула председатель, продолжала функционировать в штатном режиме даже при масштабных кибератаках.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября.