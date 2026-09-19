Памфилова: атака на московскую платформу ДЭГ не мешает голосованию

Памфилова: продолжается очень мощная кибератака на московскую платформу ДЭГ Памфилова: атака на московскую платформу ДЭГ не мешает голосованию

Москва19 сен Вести.Очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжается, но отражается. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Буквально этой ночью и сейчас продолжается очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования сказала она

Памфилова уточнила, что избиратели этого не заметили, потому что у платформы мощные средства защиты, атака продолжает отражаться, а граждане голосуют.

Выборы в Госдуму проходят по 20 сентября.