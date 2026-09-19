Москва19 сенВести.Очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжается, но отражается. Такое заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова в информационном центре комиссии.
Буквально этой ночью и сейчас продолжается очень мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосованиясказала она
Памфилова уточнила, что избиратели этого не заметили, потому что у платформы мощные средства защиты, атака продолжает отражаться, а граждане голосуют.
Выборы в Госдуму проходят по 20 сентября.