В Москве зафиксировали усиление кибератак на систему онлайн-голосования Глава Мосгоризбиркома рассказала о попытках нарушить работу ДЭГ

Москва18 сен Вести.Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подверглась интенсивным кибератакам, которые превосходят по масштабу аналогичные инциденты прошлых лет. Об этом журналистам сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.

По словам главы Мосгоризбиркома, IT-специалисты отражают внешнее воздействие в круглосуточном режиме, обеспечивая бесперебойную работу цифровых сервисов. Дополнительных подробностей об источниках и конкретных механиках фиксируемых атак в избирательной комиссии не уточнили.