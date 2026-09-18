Москва18 сенВести.Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве подверглась интенсивным кибератакам, которые превосходят по масштабу аналогичные инциденты прошлых лет. Об этом журналистам сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова.
По словам главы Мосгоризбиркома, IT-специалисты отражают внешнее воздействие в круглосуточном режиме, обеспечивая бесперебойную работу цифровых сервисов. Дополнительных подробностей об источниках и конкретных механиках фиксируемых атак в избирательной комиссии не уточнили.