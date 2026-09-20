В Москве зафиксированы масштабные кибератаки на систему электронного голосования Масштабные кибератаки ведутся на систему электронного голосования в Москве

Москва20 сен Вести.В Москве зафиксированы хакерские атаки на систему электронного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева.

Мы фиксируем масштабные кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования. Эти атаки являются… мощными, они действительно представляют серьезную угрозу цитирует собеседника агентство

Ковалев отметил, что со всей Москвы пожаловались только несколько десятков человек. Это небольшое число, поэтому со всеми ситуациями можно разобраться в ручном, персональном режиме.

Как заверил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, система успешно отражает все атаки и для избирателей они проходят незаметно.