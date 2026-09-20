Памфилова: информация о массовом недопуске наблюдателей на участки – фейк

Памфилова назвала фейком сообщения о массовом недопуске наблюдателей на участки Памфилова: информация о массовом недопуске наблюдателей на участки – фейк

Москва20 сен Вести.Сообщения о массовом недопуске наблюдателей на избирательные участки не соответствуют действительности. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.

По ее словам, в комиссию жалобы практически не приходили.

Сообщения, то есть фейки, о якобы массовом недопуске наблюдателей, которые пытались тиражировать отдельные партии и кандидаты - они не подтвердились сказала Памфилова

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев заявил, что в Москве зафиксированы хакерские атаки на систему электронного голосования.