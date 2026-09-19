Памфилова рассказала о шуточном дипфейке с главой избиркома Петербурга Памфилова: в избиркоме Петербурга сделали шуточный дипфейк

Москва19 сен Вести.В избирательной комиссии Санкт-Петербурга создали шуточный дипфейк с ее председателем, чтобы показать потенциальные возможности манипуляций со стороны злоумышленников. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова в информационном центре комиссии.

Они сделали шуточный дипфейк, где главным действующим лицом выступает наш председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Это о, скажем так, потенциальной возможности манипулировать рассказала Памфилова

Глава ЦИК также сообщила, что во время выборов уже фиксируются различные дипфейки. По ее мнению, в дальнейшем их число будет расти.

Ранее Памфилова рассказала, как при помощи технологий искусственного интеллекта злоумышленники могут в прямом эфире полностью подменять происходящее на трансляции с избирательного участка.

Выборы в Госдуму проходят по 20 сентября.