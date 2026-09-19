Памфилова оценила ролик с "голосующим" на выборах в Госдуму Канье Уэстом Памфилова о ролике с "голосующим" Канье Уэстом: дипфейки – угроза

Москва19 сен Вести.Дипфейки о голосовании на выборах, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), представляют опасность и угрозу. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в ходе брифинга.

Для примера она показала сгенерированное нейросетью видео, на котором американский рэпер Канье Уэст якобы голосует на выборах в Госдуму. Также на кадрах можно было увидеть, как голосовать якобы пришли инопланетянин и пенсионерка с бегемотом.

Это то, что действительно опасность и угроза, - производство дипфейков с помощью искусственного интеллекта. … Вот это чистая виртуальная лажа сказала Памфилова

Глава ЦИК добавила, что полезно увидеть, чего достиг человеческий разум, который "сам себе роет глубочайшую яму". Она выразила надежду, что человечество "не рухнет, а вовремя одумается".

Ранее Памфилова заявила, что мощная кибератака на московскую платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) продолжается, но отражается.