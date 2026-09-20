Москва20 сенВести.Все избирательные участки в столице, в том числе в центрах госуслуг, торговых центрах и районных "местах встреч", открылись в положенное время. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в беседе с ТАСС.
В Москве работают 1 443 участка.
Разумеется. Сложностей не наблюдаемсказал Реут, отвечая на вопрос, открылись ли все столичные участки вовремя
Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал о беспрецедентной атаке на Москву, в ходе которой было сбито свыше 1,6 тыс. вражеских БПЛА.