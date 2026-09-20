Беспрецедентная атака ВСУ на Москву не повлияла на работу избирательных участков Избирательные участки Москвы открылись вовремя после беспрецедентной атаки ВСУ

Москва20 сен Вести.Все избирательные участки в столице, в том числе в центрах госуслуг, торговых центрах и районных "местах встреч", открылись в положенное время. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в беседе с ТАСС.

В Москве работают 1 443 участка.

Разумеется. Сложностей не наблюдаем сказал Реут, отвечая на вопрос, открылись ли все столичные участки вовремя

Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал о беспрецедентной атаке на Москву, в ходе которой было сбито свыше 1,6 тыс. вражеских БПЛА.