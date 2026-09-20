Собянин: на всех рубежах сбито более 1600 БПЛА, 450 из них – на подлете к Москве

Мэр Москвы Собянин сообщил о перехвате более 1600 БПЛА Собянин: на всех рубежах сбито более 1600 БПЛА, 450 из них – на подлете к Москве

Москва20 сен Вести.Более 1600 беспилотных летательных аппаратов перехвачены на всех рубежах с вечера 19 сентября, сообщил утром в воскресенье, 20 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник уточнил, что 450 из 1600 дронов были сбиты на подлете к Москве.

Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работу написал Сергей Собянин в MAX

Мэр столицы отметил, что несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, один дрон попал в жилой дом.

Погибших нет, подчеркнул градоначальник

Также Сергей Собянин назвал атаку беспрецедентной и подчеркнул, что она явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось, отметил мэр.