Москва20 сенВести.Более 1600 беспилотных летательных аппаратов перехвачены на всех рубежах с вечера 19 сентября, сообщил утром в воскресенье, 20 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник уточнил, что 450 из 1600 дронов были сбиты на подлете к Москве.
Спасибо бойцам ПВО за самоотверженную работунаписал Сергей Собянин в MAX
Мэр столицы отметил, что несколько БПЛА достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода, один дрон попал в жилой дом.
Погибших нет, подчеркнул градоначальник
Также Сергей Собянин назвал атаку беспрецедентной и подчеркнул, что она явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось, отметил мэр.