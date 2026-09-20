Сергей Собянин назвал воскресную атаку БПЛА самой массированной Собянин: отражена самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву

Москва20 сен Вести.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку беспилотников противника на столицу самой массированной.

По данным градоначальника, было перехвачено более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них сбили на подлете к Москве.

Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА написал мэр Москвы в MAX

В результате атаки никто не погиб, один беспилотник попал в жилой дом, еще несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода.