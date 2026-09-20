Москва20 сенВести.Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку беспилотников противника на столицу самой массированной.
По данным градоначальника, было перехвачено более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 450 из них сбили на подлете к Москве.
Отражена самая массированная атака вражеских беспилотников. Со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛАнаписал мэр Москвы в MAX
В результате атаки никто не погиб, один беспилотник попал в жилой дом, еще несколько дронов достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода.