Избирательные участки в Сочи возобновили работу после отмены угрозы БПЛА После отмены угрозы БПЛА избирательные участки в Сочи возобновили работу

Москва18 сен Вести.Избирательные участки в Сочи возобновили работу после отмены угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин в MAX.

Предупреждение действовало около полутора часов и было отменено в 11 утра. Во время его действия находившиеся на участках члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие были перемещены в укрытия.

Отмена угрозы атаки БПЛА в Сочи. Избирательные участки возобновили работу говорится в публикации

Прошунин также сообщил, что уже проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, и опубликовал в мессенджере соответствующее видео.