Москва18 авгВести.В Сочи второй раз с начала суток утром 18 августа объявлена угроза атаки БПЛА. Предупреждение разместил мэр города-курорта Андрей Прошунин в MAX.
Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась ночью и была отменена около двух часов назад.
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Все силы и средства работают на защиту города, заверил Прошунин. Он призвал жителей и гостей Сочи укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.
Ранее на фоне угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.