Угроза БПЛА объявлена в Сочи второй раз с начала суток В Сочи вновь объявили угрозу атаки беспилотников

Москва18 авг Вести.В Сочи второй раз с начала суток утром 18 августа объявлена угроза атаки БПЛА. Предупреждение разместил мэр города-курорта Андрей Прошунин в MAX.

Ранее угроза атаки БПЛА объявлялась ночью и была отменена около двух часов назад.

Внимание! Угроза атаки БПЛА в Сочи говорится в публикации

Все силы и средства работают на защиту города, заверил Прошунин. Он призвал жителей и гостей Сочи укрыться в безопасном месте и сохранять спокойствие.

Ранее на фоне угрозы атаки БПЛА в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты.