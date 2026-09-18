В Сочи на фоне атаки БПЛА люди на избирательных участках находятся в укрытиях

Члены избиркомов, наблюдатели и голосующие находятся в укрытиях Сочи из-за БПЛА В Сочи на фоне атаки БПЛА люди на избирательных участках находятся в укрытиях

Москва18 сен Вести.Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал ситуацию на избирательных участках в городе на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Градоначальник заверил, что в настоящее время приняты исчерпывающие меры безопасности.

Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса "Атака БПЛА" написал Андрей Прошунин в MAX

Участки возобновят работу после того, как ситуация станет безопасной. Также мэр Сочи попросил граждан соблюдать меры предосторожности и отметил, что идет отражение угрозы.