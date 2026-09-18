Москва18 сенВести.Мэр Сочи Андрей Прошунин прокомментировал ситуацию на избирательных участках в городе на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Градоначальник заверил, что в настоящее время приняты исчерпывающие меры безопасности.
Члены избирательных комиссий, наблюдатели и голосующие, находящиеся на участках, перемещены в укрытия до отмены статуса "Атака БПЛА"написал Андрей Прошунин в MAX
Участки возобновят работу после того, как ситуация станет безопасной. Также мэр Сочи попросил граждан соблюдать меры предосторожности и отметил, что идет отражение угрозы.