Голосование в СИЗО Москвы прошло без нарушений

В московских СИЗО проголосовали более 6 тысяч человек, нарушений не было Голосование в СИЗО Москвы прошло без нарушений

Москва19 сен Вести.Голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в следственных изоляторах (СИЗО) Москвы прошло без нарушений, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

Члены комиссии побывали на организованных в изоляторах участках и понаблюдали за ходом голосования.

По итогам проверки нарушений зафиксировано не было. Процедура прошла в штатном режиме и в соответствии с требованиями законодательства сказал Высотский

По данным столичного ГУ ФСИН, в выборах приняли участие более 6 тысяч подозреваемых и обвиняемых.

Находящиеся в СИЗО жители других регионов России также смогли проголосовать на выборах высших должностных лиц и парламентов своих субъектов.