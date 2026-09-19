За два дня выборов в Москве проголосовали 3 млн 120 тысяч избирателей

В Москве на выборах проголосовали более трех миллионов избирателей за два дня За два дня выборов в Москве проголосовали 3 млн 120 тысяч избирателей

Москва19 сен Вести.Более трех миллионов избирателей проголосовали на выборах в Государственную Думу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута.

В общем и целом на конец второго дня голосования в Москве проголосовали 3 миллиона 120 тысяч избирателей заявил Реут

При этом 400 тысяч человек пришли, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проголосовали 1 402 214 избирателей (информация актуальна на 15.00 субботы, 19 сентября). Явка на выборы составила более 34%.