Москва19 сенВести.Более трех миллионов избирателей проголосовали на выборах в Государственную Думу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрия Реута.
В общем и целом на конец второго дня голосования в Москве проголосовали 3 миллиона 120 тысяч избирателейзаявил Реут
При этом 400 тысяч человек пришли, чтобы проголосовать с помощью бумажного бюллетеня.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге проголосовали 1 402 214 избирателей (информация актуальна на 15.00 субботы, 19 сентября). Явка на выборы составила более 34%.