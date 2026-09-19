Москва19 сенВести.В Санкт-Петербурге на выборах в Государственную Думу явка превысила 34%. Об этом сообщает избирательная комиссия города в MAX.
Уточняется, что информация актуальна на 15.00 субботы, 19 сентября.
Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва составила 34,52% (проголосовало — 1 402 214 избирателей)говорится в сообщении
Явка избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания города составила 34,77% (проголосовали 1 402 804 человека).