Москва20 сен Вести.Прокуратура Москвы предостерегает о недопустимости нарушений избирательного законодательства, говорится в публикации надзорного ведомства в MAX.

Там отметили, что в ходе мониторинга состояния законности на территории столицы были выявлены факты совершения действий, направленных на умышленное нарушение избирательного законодательства.

Где именно это произошло, прокуратура не уточняет, но напоминает о недопустимости нарушения закона. За это может грозить административная или даже уголовная ответственность.

Прокуратура г. Москвы считает необходимым предостеречь о недопустимости нарушения закона говорится в публикации

Надзорное ведомство призвало москвичей соблюдать общественный порядок, в том числе при осуществлении своих избирательных прав, а также не поддаваться на провокации, целью которых являются воспрепятствование свободному волеизъявлению граждан и работе избирательных комиссий.